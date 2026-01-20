Braglia: “L’Inter può battere l’Arsenal: stasera si vedrà se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così di Inter-Arsenal di questa sera:
"Nella mentalità di un giocatore quel ko in finale pesa, quindi credo sia una partita che l'Inter vorrà vincere", dice Braglia
"Un partita importantissima per rimanere tra le prime otto. Si vedrà il vero spirito di una squadra che punta a una rivalsa in Champions dopo quando accaduto la scorsa stagione. Nella mentalità di un giocatore quel ko in finale pesa, quindi credo sia una partita che l'Inter vorrà vincere. E può farlo. E' fondamentale per l'autostima e non solo"
Napoli col Copenaghen
"Il Napoli ha sempre giocato in emergenza e ha sempre risposto con prestazioni decorose, nonostante le difficoltà. Non sempre ma quasi. Non credo che sia fuori dalla lotta Scudetto, è in ritardo ma fino alla fine non sapremo chi vincerà, anche se l'Inter ha un vantaggio"
