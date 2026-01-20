Le parole del giornalista della Gazzetta dello Sport verso la sfida di Champions League in programma stasera

Daniele Vitiello Redattore/inviato 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 19:46)

Nel suo commento verso Inter-Arsenal di stasera, Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha presentato le insidie per l'Inter. Si legge infatti: "Da tutti i punti di vista Inter-Arsenal sembrerebbe una sfida impossibile (per l’Inter). La prima della Serie A, non certo il campionato più allenante nell’opinione comune e nei fatti, contro la prima in Champions e nella Premier, le due più grandi leghe del mondo. Giocatori, fatturato, stadi, prospettive, immagine, ritmo: non c’è confronto. L’Arsenal non può che essere la più forte in circolazione, almeno in questo momento storico. Sarebbe un match squilibrato per tutti, non soltanto per Chivu. Soltanto il Bayern, travolto comunque 3-1 all’Emirates, il Psg e, forse, il Barcellona potrebbero competere".

Eppure i nerazzurri avranno le loro chance, secondo il giornalista. Si legge ancora: "l’Inter è tutto tranne che sconfitta e non soltanto per le motivazioni di fondo indiscutibilmente più potenti, a meno di sospettare che abbia già scelto il campionato considerando la Champions fuori portata: ma si fatica a crederlo, l’Inter ha raggiunto due delle ultime tre finali, evento imprevedibile al pronti-via eppure realistico.

Si presume che ora ai nerazzurri servano quattro punti per evitare i playoff. Sono in uno dei momenti migliori di una stagione meno regolare dell’ultima, Chivu sta lavorando a un progetto, ma hanno perso sei partite in totale e compromesso gli ottavi diretti subendo un gol dall’Atletico al 93’ e un altro dal Liverpool all’88’: il che può essere sfortuna, ma anche la spia che nel finale la concentrazione non è ferrea come un tempo. Però oggi corrono, vincono, risolvono la situazione, sorridono, si sentono forti. Non è poco.