E' la replica del tecnico dell'Inter Cristian Chivu a Fabio Capello che in una recente intervista ha criticato Calhanoglu
"Io so cosa possono dare i miei giocatori, conosco il loro livello. Lavoro con Calhanoglu da 4 settimane, il ragazzo è sempre motivato, cerca sempre di dare il massimo e tutti si dimenticano che è stato fermo due mesi e mezzo.

Ha provato a giocare la Coppa del Mondo, ha avuto un'estate non abbastanza serena. L'ho trovato bello motivato, lui ha scelto di rimanere ed è pronto a darci una mano".

E' la replica del tecnico dell'Inter Cristian Chivu a Fabio Capello che in una recente intervista ha criticato Calhanoglu il quale - secondo lui - 'deambula in campo'

