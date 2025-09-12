FC Inter 1908
Betsson Player of the Month di agosto, i tifosi dell’Inter premiano Lautaro

Il capitano nerazzurro è stato il più votato, grazie soprattutto alla grande prestazione fornita contro il Torino
Lautaro Martinez è il Betsson Player of the Month di agosto! I tifosi nerazzurri hanno scelto il Toro come miglior giocatore del mese, votando attraverso i canali social ufficiali di Inter.

Per il capitano nerazzurro agosto è stato un mese positivo, dove ha messo la sua firma nella vittoria per 5-0 contro il Torino. Prima ha realizzato il suo primo gol in questo campionato con un gol di rapina, poi ha servito l’assist a Bonny per la quinta rete nerazzurra.

Un avvio di stagione convincente in cui ha mostrato ancora una volta tutto il suo carisma.

