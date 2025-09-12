FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ghoulam: “Al Mondiale per club ho tifato Inter. Chivu punto interrogativo. E per lo scudetto…”

ultimora

Ghoulam: “Al Mondiale per club ho tifato Inter. Chivu punto interrogativo. E per lo scudetto…”

Ghoulam: “Al Mondiale per club ho tifato Inter. Chivu punto interrogativo. E per lo scudetto…” - immagine 1
Le parole dell'ex giocatore del Napoli sull'Inter e sulla scelta di affidare la panchina al tecnico romeno
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato dal Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam ha parlato dell'Inter e commentato la scelta del club di affidare la panchina a Cristian Chivu.

Ghoulam: “Al Mondiale per club ho tifato Inter. Chivu punto interrogativo. E per lo scudetto…”- immagine 2
Getty Images

"Al Mondiale per club ho tifato Inter: fare due finali in due anni solari è una cosa straordinaria e mi era anche piaciuto il modo in cui Inzaghi s’era esposto dichiarando i tre obiettivi. Meritavano di vincere qualcosa. Ora ripartono con Chivu ed è un punto interrogativo: s’è chiuso un ciclo e la squadra deve adattarsi alla novità. Tra l’altro ha il cammino peggiore. Se riuscirà a superare la prima fase, però, potrà avere ambizioni. E la vedo favorita per lo scudetto".

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Bonan: “Calhanoglu è un po’ che va piano per il campo, l’Inter deve...
Cresce l’attesa per Juventus-Inter, Lautaro pronto a sfatare il tabù bianconero

© RIPRODUZIONE RISERVATA