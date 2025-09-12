Intervistato dal Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam ha parlato dell'Inter e commentato la scelta del club di affidare la panchina a Cristian Chivu.
Le parole dell'ex giocatore del Napoli sull'Inter e sulla scelta di affidare la panchina al tecnico romeno
"Al Mondiale per club ho tifato Inter: fare due finali in due anni solari è una cosa straordinaria e mi era anche piaciuto il modo in cui Inzaghi s’era esposto dichiarando i tre obiettivi. Meritavano di vincere qualcosa. Ora ripartono con Chivu ed è un punto interrogativo: s’è chiuso un ciclo e la squadra deve adattarsi alla novità. Tra l’altro ha il cammino peggiore. Se riuscirà a superare la prima fase, però, potrà avere ambizioni. E la vedo favorita per lo scudetto".
