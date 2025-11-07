Dopo la sofferta vittoria di Verona, ci si aspettava una reazione diversa da parte dei giocatori. Invece l'IOnter ha sofferto anche contro il Kairat, considerata la Cenerentola della Champions League. La prestazione della squadra non è andata giù a Cristian Chivu che nel chiuso dello spogliatoio ha espresso tutta la sua rabbia.
Giornale – Chivu deve ritrovare l’Inter da scudetto. La coperta è corta, paradossalmente…
"Fortunata a Verona, distratta in Champions. Chivu sa che per chiudere bene il blocco di partite prima della terza sosta per le Nazionali, servirà un'Inter differente da quella che in 4 giorni ha centrato una sofferta doppietta, portando a 10 il totale delle vittorie nelle ultime 11 partite. Paradossalmente, l'Inter è stata molto più bella quando ha perso, per lo meno nella prima mezz'ora di Napoli. Fino al rigore e al patatrac, non solo emotivo", si legge sul Giornale.
"La coperta di Chivu è corta, perché l'abbondanza è reale in attacco, ma solo teorica in mezzo al campo, dove pesano il mistero Diouf e ora l'infortunio di Mkhitaryan, per non dire delle fasce: Darmian non sta bene da un mese e mezzo e Luis Henrique col 3-5-2 non c'entra nulla. Dumfries perciò non ha un vero sostituto. E Dimarco ne ha solo mezzo, visto che Carlos Augusto (come col Kairat) fa spesso il difensore puro. Domenica, Chivu riavrà Thuram e dovrebbe ricominciare dalla ThuLa. Esposito e Bonny sono molto più che due riserve, ma la forza e l'esperienza dei due veterani può aiutare l'Inter a fare la differenza".
(Giornale)
