Sandro Sabatini, intervenuto in un video sul suo canale YouTube, ha parlato così della comunicazione dell'ultimo periodo di Antonio Conte: "Non sono stato tenero con Conte, posso dire una cosa: lui sta parlando di un sacco di scuse, alibi, giustificazioni senza centrare l'argomento perché non lo può dire.
Sabatini: “Conte? Un sacco di scuse ma non centra il vero problema del Napoli”
Questo Napoli può fare a meno di Lukaku e De Bruyne assieme? Per me no, almeno per un certo standard di livello non è un Napoli proponibile come squadra da scudetto bis o da Champions League da protagonista. Lukaku e De Bruyne non si regalano, è questa la verità.
Poi ci sono problemi tipo gli uomini sulle fasce che non saltano più l'uomo con insistenza come Politano, c'è una certa monotonia a centrocampo e lo sfruttamento relativo dei nuovi. Ma Conte sbaglia a usare tante scuse senza centrare l'unico vero problema".
