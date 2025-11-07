Zazzaroni: “È la settimana del “siamo tutti ottimi comunicatori tranne Conte”

Il giornalista difende l'allenatore e le sue analisi pre e post gara quando parla del fatto che il Napoli dà fastidio perché è in cima

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 17:16)

Le parole diAntonio Conte prima e dopo la Champions League, sull'attacco nei confronti del Napoli che i media danno come obbligato a vincere e di una squadra che dà fastidio perché è in cima al calcio italiano, hanno diviso il calcio italiano. Tra chi ha parlato del suo modo di comunicare, ad esempio, anche Billy Costacurtache nelle scorse ore ha detto: «Sono sicuro che nello spogliatoio veicoli altri messaggi. All'esterno non funziona? E no, noi non ne possiamo più, possiamo dirlo?».

Ivan Zazzaroni, da giorni difende il tecnico del Napoli e qualche giorno fa aveva scritto che l'allenatore "sta sulle palli a tanti" e che viene attaccato molto spesso "senza senso". In un post pubblicato sui social ha anche aggiunto oggi: «Sta per concludersi la settimana internazionale del "Siamo tutti straordinari comunicatori tranne uno, Antonio Conte". Ho letto e ascoltato splendide lezioni di comunicazione al tecnico del Napoli».

«A impartirle gratuitamente - almeno questo - giornalisti e talent (opinionisti) che a loro confronto David Ogilvy è il teorico della misantropia», ha aggiunto anche. David Ogilvy è stato un pubblicitario e tra i suoi concetti c'era quello di non trattare i consumatori come deficienti, tutt'altro.