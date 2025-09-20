Lautaro Martinez è guarito. Ma non sarà l'unico Martinez ad essere in rampa di lancio per il Sassuolo. La Gazzetta dello Sport conferma quanto già vi è stato riferito da Fcinter1908. Il quasi omonimo Josep, portiere spagnolo, sembra candidato al debutto stagionale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gds – Chivu voleva Martinez titolare con l’Ajax. Ecco perché ha cambiato idea: gioca domani
ultimora
Gds – Chivu voleva Martinez titolare con l’Ajax. Ecco perché ha cambiato idea: gioca domani
Lautaro Martinez è guarito. Ma non sarà l'unico Martinez ad essere in rampa di lancio per il Sassuolo. Cambio in porta
Chivu lo voleva già lanciare contro l’Ajax ma poi ha deciso di non bocciare Sommer in seguito agli errori commessi contro la Juventus (anche questo è stato scritto da Fcinter1908). La partita della Cruijff Arena, impreziosita dal miracolo dello svizzero sullo 0-0, potrebbe avere indicato all’allenatore il momento giusto per il cambio in porta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA