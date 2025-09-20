FC Inter 1908
Gds – Chivu voleva Martinez titolare con l’Ajax. Ecco perché ha cambiato idea: gioca domani

Gds – Chivu voleva Martinez titolare con l’Ajax. Ecco perché ha cambiato idea: gioca domani - immagine 1
Lautaro Martinez è guarito. Ma non sarà l'unico Martinez ad essere in rampa di lancio per il Sassuolo. Cambio in porta
Lautaro Martinez è guarito. Ma non sarà l'unico Martinez ad essere in rampa di lancio per il Sassuolo. La Gazzetta dello Sport conferma quanto già vi è stato riferito da Fcinter1908. Il quasi omonimo Josep, portiere spagnolo, sembra candidato al debutto stagionale.

Gds – Chivu voleva Martinez titolare con l’Ajax. Ecco perché ha cambiato idea: gioca domani- immagine 2
Chivu lo voleva già lanciare contro l’Ajax ma poi ha deciso di non bocciare Sommer in seguito agli errori commessi contro la Juventus (anche questo è stato scritto da Fcinter1908). La partita della Cruijff Arena, impreziosita dal miracolo dello svizzero sullo 0-0, potrebbe avere indicato all’allenatore il momento giusto per il cambio in porta.

