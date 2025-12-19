Senza Calhanoglu dall’inizio, l’Inter perde il proprio regista e faro, ma pure il rigorista principe: è uno specialista quasi infallibile

Senza Calhanoglu dall’inizio, l’Inter perde il proprio regista e faro, ma pure il rigorista principe: è uno specialista quasi infallibile, da 27 reti dal dischetto solo in nerazzurro, anche se su questa stagione (e sul suo umore) ha pesato l’errore da ex contro il Milan. Se dovessero avvicinarsi i rigori, allora Chivu potrebbe pensare di mandarlo in campo, ma intanto il primo tiratore della compagnia torna a essere Lautaro.