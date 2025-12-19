"Una fesseria". Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine del convegno nazionale Asc dal titolo "Sport, giovani e futuro: strategie condivise per le nuove generazioni" a Roma, risponde a chi chiede cosa ne pensi della decisione di far giocare Milan-Como, match valido per la 24/a giornata di Serie A, a Perth il prossimo 8 febbraio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Milan-Como a Perth? Matteo Salvini non ci sta e sbotta: “È una fesseria”
ultimora
Milan-Como a Perth? Matteo Salvini non ci sta e sbotta: “È una fesseria”
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti bolla come una "fesserie" la scelta di far giocare Milan-Como a Perth, in Australia
L'ufficialità è arrivata a pochi minuti dal fischio d'inizio della semifinale di Supercoppa tra Napoli-Milan, gara poi vinta dagli azzurri. L'arbitro sarà della Federazione asiatica (Var compreso).
© RIPRODUZIONE RISERVATA