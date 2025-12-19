Quanto incassa chi alza al cielo la Supercoppa Italiana? La cifra che si spartiranno le quattro squadre è di quasi 23 milioni di euro. La manifestazione è iniziata il 18 dicembre con la vittoria del Napoli contro il Milan e terminerà il 22 dicembre, si disputa in Arabia Saudita. L'altra semifinale come noto è quella tra l'Inter di Cristian Chivu e il Bologna in programma oggi alle ore 20 italiane.