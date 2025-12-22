FC Inter 1908
Chivu, scontro Mauro-Biasin: “Io non mi sono mai permesso di dirti che…”

I due hanno dibattuto sulle difficoltà dell'Inter a vincere contro le grandi squadre, ecco cosa si sono detti
Marco Astori
Marco Astori 

Piccolo scontro tra Fabrizio Biasin e Massimo Mauro durante l'ultima puntata di Pressing: i due hanno dibattuto sulle difficoltà dell'Inter a vincere contro le grandi squadre, ecco cosa si sono detti.

Mauro: "Io adoro Chivu per il ragazzo che è, premessa importante: secondo me la cazzimma che c'è al Napoli non c'è all'Inter".

Biasin: "No, ti prego".

Mauro: Fammelo dire scusa. Perché non posso dirlo?".

Biasin: "Perché si banalizza".

Mauro: "Io non mi sono mai permesso di dire che tu hai un pensiero ed è banale. Il Napoli ha risolto il problema della cazzimma con un allenatore che si è inventato di tirarla fuori e ci è riuscito. Chivu è bravissimo a comunicare, ma l'Inter stenta a fare il 2-0: io ho vissuto lì e ho visto allenatori devoti al far arrivare i giocatori incazzati alla partita. Era la dote migliore di questi allenatori, i più bravi quando i giocatori giocano con la cazzimma".

