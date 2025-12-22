FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Milan, Ordine: “Se succede dovete espatriare!” Trevisani: “Per ora espatria lui preso a pallate”

ultimora

Milan, Ordine: “Se succede dovete espatriare!” Trevisani: “Per ora espatria lui preso a pallate”

Milan, Ordine: “Se succede dovete espatriare!” Trevisani: “Per ora espatria lui preso a pallate” - immagine 1
Ecco lo scambio a toni molto accesi tra Franco Ordine e Riccardo Trevisani dopo l'eliminazione del Milan dalla Supercoppa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo di Pressing si discute di quanto accaduto nelle semifinali di Supercoppa, con un focus sul Milan di Max Allegri eliminato per mano del Napoli. Ecco lo scambio a toni molto accesi tra Franco Ordine e Riccardo Trevisani.

Milan, Ordine: “Se succede dovete espatriare!” Trevisani: “Per ora espatria lui preso a pallate”- immagine 2
Getty Images

Ordine: "Io voglio dire la mia e vi farò arrabbiare: per me il fatto che il Milan sia uscito in semifinale è stata una fortuna. Non ha la struttura e la rosa per poter fare giovedì la prima e lunedì la finale: si sarebbe rovinato il campionato".

Trevisani: "Non ha neanche il gioco Franco".

Ordine: "No quello lo inventate voi".

Milan, Ordine: “Se succede dovete espatriare!” Trevisani: “Per ora espatria lui preso a pallate”- immagine 3

Trevisani: "Di sicuro non lo inventa lui il gioco".

Ordine: "Ma ricordati quello che ti dico adesso: non succede, ma se succede dovete espatriare. Dovete espatriare se succede".

Trevisani: "E’ espatriato il Milan preso a pallate dal Napoli”.

Leggi anche
Criscitiello demolisce Oriali: “È portavaligie di Conte! E si chieda perché i tifosi...
FOTO – Brozovic e Conte di nuovo insieme: le immagini dall’Arabia Saudita

© RIPRODUZIONE RISERVATA