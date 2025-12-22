Al tavolo di Pressing si discute di quanto accaduto nelle semifinali di Supercoppa, con un focus sul Milan di Max Allegri eliminato per mano del Napoli. Ecco lo scambio a toni molto accesi tra Franco Ordine e Riccardo Trevisani.
Ecco lo scambio a toni molto accesi tra Franco Ordine e Riccardo Trevisani dopo l'eliminazione del Milan dalla Supercoppa
Ordine: "Io voglio dire la mia e vi farò arrabbiare: per me il fatto che il Milan sia uscito in semifinale è stata una fortuna. Non ha la struttura e la rosa per poter fare giovedì la prima e lunedì la finale: si sarebbe rovinato il campionato".
Trevisani: "Non ha neanche il gioco Franco".
Ordine: "No quello lo inventate voi".
Trevisani: "Di sicuro non lo inventa lui il gioco".
Ordine: "Ma ricordati quello che ti dico adesso: non succede, ma se succede dovete espatriare. Dovete espatriare se succede".
Trevisani: "E’ espatriato il Milan preso a pallate dal Napoli”.
