Cristian Chivu esalta i tifosi dell'Inter anche all'indomani della festa scudetto. Entrando nella location che questa sera ha ospitato la festa privata organizzata dalla società, l'allenatore nerazzurro ha risposto così all'inviato di Spotmediaset: " Lo scudetto più bello? Sempre il prossimo ", ha risposto Chivu.

Poche parole anche da parte di Alessandro Bastoni: "Doblete? Sono molto felice", ha detto il difensore, che invece ha tirato dritto di fronte alla domanda sul suo futuro. Stessa scena anche con Denzel Dumfries, che ha risposto: "Molto felice", alla domanda sui due titoli. Anche da parte sua, invece, nessuna risposta alla domanda sulla sua permanenza all'Inter.