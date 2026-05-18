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Chivu: “Scudetto più bello? Sempre il prossimo”. Bastoni e Dumfries sul futuro…

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Cristian Chivu esalta i tifosi dell'Inter: "Scudetto più bello? Sempre il prossimo". Domande sul futuro a Bastoni e Dumfries
Alessandro Cosattini Redattore 

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Cristian Chivu esalta i tifosi dell'Inter anche all'indomani della festa scudetto. Entrando nella location che questa sera ha ospitato la festa privata organizzata dalla società, l'allenatore nerazzurro ha risposto così all'inviato di Spotmediaset: "Lo scudetto più bello? Sempre il prossimo", ha risposto Chivu.

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Poche parole anche da parte di Alessandro Bastoni: "Doblete? Sono molto felice", ha detto il difensore, che invece ha tirato dritto di fronte alla domanda sul suo futuro. Stessa scena anche con Denzel Dumfries, che ha risposto: "Molto felice", alla domanda sui due titoli. Anche da parte sua, invece, nessuna risposta alla domanda sulla sua permanenza all'Inter.

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Infine, Federico Dimarco ha risposto così: "Sono tanto felice, la voce ce l'ho ancora dopo ieri".

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