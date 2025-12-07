FC Inter 1908
Chivu: “Ma che ho fatto? Non ricordo. Ah si, sono il solito cretino”

"Si poteva fare meglio, si poteva fare molto meglio. Nel primo tempo abbiamo avuto frenesia, abbiamo speso tanta energia"
"Si poteva fare meglio, si poteva fare molto meglio. Nel primo tempo abbiamo avuto frenesia, abbiamo speso tanta energia per prenderli alti. È stata una partita di qualità e ci prendiamo tre punti importanti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Como.

"Volevo palleggiare di più ma abbiamo avuto sempre fretta nell'andare in verticale. Abbiamo speso un sacco nel primo tempo, i primi 20 minuti sono stati veramente importanti - ha aggiunto -. Poi abbiamo avuto bisogno di rifiatare, potevamo gestirla meglio. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo accettato il loro palleggio, il dominio nella palla per poi colpire in contropiede. Mi godo un gruppo fantastico"

"Sono il solito cretino"

A Chivu, poi, è stato chiesto dell'esultanza sfrenata dopo il gol del 3-0 di Calhanoglu e dopo il poker di Carlos Augusto: "Non so, cosa ho fatto? Non mi ricordo.

Esultanza da apoteosi sul 4-0? Io sono felice per i miei ragazzi, sono felice per quello che fanno tutti i giorni. Ah eccola, sono il solito cretino. Mi godo un gruppo fantastico. Conosco l'Inter da tanti anni, sono stato 3 mesi a Parma e ho imparato tanto, cerco di dare il massimo con passione ed entusiasmo e cerco di trasmetterlo ai ragazzi, che sanno molto bene cosa significa essere interisti"

