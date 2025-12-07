Con una grande prova di forza, l'Inter ha surclassato il Como con un netto 4-0

Gianni Pampinella Redattore 7 dicembre 2025 (modifica il 7 dicembre 2025 | 11:02)

Con una grande prova di forza, l'Inter ha surclassato il Como con un netto 4-0. Il giorno dopo la vittoria di San Siro, il Corriere dello Sport analizza la prova della squadra di Chivu.

"Chivu master class. La miglior Inter della stagione affonda il Como con 4 reti. Netta, infatti, la superiorità nerazzurra, conseguenza proprio del perfetto piano gara studiato dal tecnico rumeno, che ha surclassato Fabregas. Difficile, insomma, trovare un modo migliore per dimostrare alla dirigenza nerazzurra quanto sia stata giusta la scelta di affidargli la panchina. E, da questo punto di vista, il rifiuto dello spagnolo, corteggiato per primo per il dopo-Inzaghi, è stato probabilmente una fortuna. Vero che, in questi mesi ci sono stati alcuni incidenti di percorso, ma Chivu ha sempre dimostrato di avere in pugno la situazione, lavorando per far diventare l’Inter una sua creatura e un po’ meno quella di Inzaghi".

"Intendiamoci, c’è ancora molto di Inzaghi nell’Inter attuale, ma i principi di Chivu, che è pure passato alla zona mista per difendere su corner e piazzati, ormai, si notano in maniera sempre più evidente. Anzi, contro il Como sono stati proprio le armi vincenti. I nerazzurri, infatti, hanno sorpreso Fabregas con pressione alta e verticalizzazioni perfino troppo rapide, alla luce di qualche spreco di troppo. L’Inter ha lasciato il pallone agli ospiti, che per tutto il primo tempo non hanno saputo che farsene".

"L’atteggiamento eccessivamente offensivo è stato costantemente punito, con Fabregas che è finito nella trappola allestita da Chivu. In avvio, le voragini si sono aperte soprattutto al centro - Barrella, tutto solo, si è fatto murare da Butez -, poi strette le maglie della difesa in mezzo, ecco che l’Inter ha cominciato a sfondare sulle fasce. Sì, anche quella destra: per la prima volta, infatti, Luis Henrique ha fatto vedere le sue qualità. Con uno scatto, ha fatto il vuoto, per poi puntare l’area e offrire a Lautaro l’assist per il vantaggio. Il brasiliano si è come sbloccato con quella giocata e poi ha continuato a imperversare, patendo poco anche in difesa".

(Corriere dello Sport)