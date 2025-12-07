FC Inter 1908
A Sky Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha elogiato l'Inter per la netta vittoria ottenuta a San Siro per 4-0 contro il Como
Marco Macca
Marco Macca 

A Sky Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha elogiato l'Inter per la netta vittoria ottenuta a San Siro per 4-0 contro il Como.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Quella di oggi è stata una gara in cui l'Inter ha voluto dare una lezione alla miglior difesa del campionato, li hanno sinceramente asfaltati. Hanno voluto far vedere a tutti qual è la squadra che gioca bene".

(Fonte: Sky Sport)

