Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Andrea Pinamonti è tornato sul suo periodo all'Inter. In particolare l'attaccante ricorda come Mauro Icardi lo avesse messo sotto la sua ala. "Icardi soprattutto mi aveva preso, non so se c'era un motivo in particolare, se gli stavo simpatico, non lo so, ma mi aveva proprio protetto e aiutato in tutto. Non mi aveva proprio ospitato a casa sua, però in pratica di fronte a casa sua aveva un appartamento che era suo, che usava per i parenti, per gli amici e in quel momento ce l'aveva libero e io non riuscivo a trovare casa e mi aveva ospitato per due o tre settimane senza chiedermi nulla".
Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Andrea Pinamonti è tornato sul suo periodo all'Inter
"Mi portava al campo perché non avevo la patente quindi ogni mattina mi arrivava un messaggio con scritto 'Pina scendi' e io scendevo, mi portava al campo, mi riportava. Ricordo che aveva provato anche a fare la spesa una volta, a me non sembrava neanche vero. Sapeva gli orari di punta, ma se di solito ci metti 20 minuti a fare la spesa, con Mauro ce ne volevano un'ora e venti".
