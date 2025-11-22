Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Andrea Pinamonti è tornato sul suo periodo all'Inter. In particolare l'attaccante ricorda come Mauro Icardi lo avesse messo sotto la sua ala. "Icardi soprattutto mi aveva preso, non so se c'era un motivo in particolare, se gli stavo simpatico, non lo so, ma mi aveva proprio protetto e aiutato in tutto. Non mi aveva proprio ospitato a casa sua, però in pratica di fronte a casa sua aveva un appartamento che era suo, che usava per i parenti, per gli amici e in quel momento ce l'aveva libero e io non riuscivo a trovare casa e mi aveva ospitato per due o tre settimane senza chiedermi nulla".