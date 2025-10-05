Il suo post, apparso sui social, ha immediatamente scaldato l’ambiente nerazzurro e riaperto la discussione su un possibile ritorno del tifo

Redazione1908 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 18:46)

“Fateci tornare, la curva è pronta… ridateci i colori.” Con poche parole, Nino Ciccarelli, storico leader della Curva Nord, ha riacceso la speranza dei tifosi dell’Inter. Il suo post, apparso sui social, ha immediatamente scaldato l’ambiente nerazzurro e riaperto la discussione su un possibile ritorno del tifo organizzato a San Siro.

Come svelato da Fcinter1908 in esclusiva, si è riaccesa la speranza per un accordo tra la Questura, l'Inter e il tifo organizzato nerazzurro, con possibilità di un ritorno a pieno regime per Inter-Fiorentina del 29 ottobre. Un ritorno a cantare non smentito da Ciccarelli, che è apparso anzi possibilista.

Da settimane la Nord è in silenzio: niente cori, niente tamburi, niente striscioni. Una protesta che nasce da un malessere profondo, legato a restrizioni e divieti. Ciccarelli non ha mai nascosto la posizione della curva: “Quando torneranno bandiere e striscioni, la Curva ricomincerà a cantare.”

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente una voce: la Curva Nord potrebbe tornare a tifare in occasione di Inter-Fiorentina del 29 ottobre 2025. Il post di Ciccarelli sembra proprio andare in quella direzione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, né dalla Curva né dalla società, ma la speranza è concreta. Il 29 ottobre potrebbe diventare una data simbolica, il giorno in cui la voce della Nord tornerà a farsi sentire, a colorare San Siro di nero e azzurro. San Siro aspetta, la squadra sente la mancanza del suo cuore pulsante. La Curva Nord è pronta.