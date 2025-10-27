Il direttore di Sportitalia torna sui temi principali della sfida persa dai nerazzurri sul campo del Napoli

Fabio Alampi Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 15:16)

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo editoriale è tornato sui temi principali della sfida tra Napoli e Inter: "Rocchi chiede cose che non ottiene e giustifica l'ingiustificabile. La verità è che la scuola Rocchi ha fallito e i suoi arbitri stanno affogando tra errori e polemiche. Quello che è successo a favore del Milan e del Napoli non ha senso. Se un assistente decide più di un arbitro o di un var non serve aggiungere altro. I rigorini non li vogliamo, ammazzano il calcio".

"Il Napoli ha vinto con merito perché Chivu l'esame da grande l'ha fallito. Vince con le piccole ma perde con le grandi e ne prende 7 tra Juventus e Napoli. Affrontare cosi le big e prendere gol con questa facilità non ha senso. Chivu traghetta ma per stare all'Inter serve altro, soprattutto quando si alza l'asticella. Marotta lo coccola perché è una sua scommessa e se Chivu non vince perde anche Marotta, nei confronti del fondo e dei tifosi visto che la faccia ce l'ha messa lui".

"Intanto ringraziamo Lautaro ed Antonio che ci hanno riportato al calcio di un tempo, dove evitiamo finti baci e abbracci e frase di circostanza. Conte e Martinez si odiano "calcisticamente parlando". A Napoli ci hanno riservato uno spettacolo che abbiamo apprezzato fatto di calcio e sincerità. Meglio un Lautaro che invita Conte nel sottopassaggio che Simeone che non esulta per un gol decisivo alla sua ex squadra".