Dopo il pareggio con il Monza, l'Inter scenderà in campo in casa del Manchester City domani sera. Queste le scelte di Inzaghi

Debutto nella nuova Champions League per l'Inter di Inzaghi che deve riscattarsi dopo il deludente pareggio di Monza. Scelte praticamente fatte per il tecnico dei nerazzurri che si affida ai titolari. Davanti a Sommer ci saranno Pavard, Acerbi e Bastoni di rientro dopo il turno di riposo in campionato.