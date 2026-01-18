FC Inter 1908
Coppa d’Africa: protesta Senegal, lascia il campo. Cucchiaio Brahim Diaz e rigore fallito

Finale incredibile nell'ultimo atto della Coppa d'Africa in corso a Rabat, in Marocco: ecco cosa è successo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Clamoroso in Coppa d’Africa. Il Senegal ha lasciato il campo per qualche minuto durante la finale in corso a Rabat.

Al minuto 99, sul risultato di 0-0, l’arbitro ha concesso un rigore molto dubbio per il contatto tra Diouf e Brahim Diaz.

Il tocco è lievissimo, ma il direttore di gara concede il penalty, confermando la decisione anche dopo l’OFR.

Il Senegal lascia inizialmente il campo, ma poi - convinto da Manu - torna sul terreno di gioco.

Sul dischetto si presenta lo stesso Brahim Diaz, che prova a sorprende Mendy con un ‘cucchiaio’.

Il portiere capisce tutto e non si fa ingannare, bloccando la sfera e mandato la partita ai supplementari.

