Luciano Spalletti non ha risparmiato frecciatine a chi ha criticato la Juventus nelle ultime settimane: il commento di Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 7 gennaio 2026 (modifica il 7 gennaio 2026 | 14:46)

"Non date retta ai fenomeni. Fanno questi video col cellulare perché amici di qualche altro allenatore. Vogliono solo creare confusione". Luciano Spalletti non ha risparmiato frecciatine a chi ha criticato la Juventus nelle ultime settimane.

Intervenuto sul suo canale Instagram, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato le parole del tecnico toscano: "Non avevo ascoltato le dichiarazioni di Spalletti di ieri e per curiosità sono andato a rivederle stamattina. Devo dire che mi sono molto divertito, ho riconosciuto il vero Spalletti. Dico solo una cosa a Luciano, immagino lui si riferisca al video di Sabatini, video fatto col cellulare.

Non può dire che Sabatini o chi per lui vogliano creare confusione nella Juventus. Anche le domande che gli hanno fatto... Ma a chi dà fastidio la Juventus? Ma a chi dà fastidio Spalletti? Perché Luciano continui ancora con sta menata degli amici che vogliono favorire altri? Abbiamo la stessa età, non ti do consigli perché nemmeno io li amo. Uno bravo e forte come te non può soffermarsi su queste cose. Luciano, davvero, cambia registro se puoi.

Nessuno vuole il male tuo e della Juventus, Sabatini non ha alcun interesse nel mettere in difficoltà la Juventus. Dovresti fare un upgrade, un passo avanti e accontentarti delle tue straordinarie capacità di allenatore. Nessuno vuole destabilizzare né te né altri anche se io sono amico di Allegri, lui sarà amico di Allegri ma non ce ne frega niente, vinca il migliore"