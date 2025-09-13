Clamoroso Juric, durissimo con Lookman: “Cazzo siamo l’Atalanta, non devo pregarlo per giocare”

"Lookman non sarà convocato, per domani non è pronto. È una situazione spiacevole e difficile. Quello che sento è che noi abbiamo bisogno di altre cose in questo momento, di spirito, di sentire la maglia, i nostri ragazzi devono essere questo. Io voglio un altro livello umano, un’appartenenza diversa. In questo momento andremo avanti così", le parole riportate da tuttoatalanta.com.

Ne riporta altre durissime il Corriere dello Sport: "Cazzo, noi siamo l'Atalanta, rappresentiamo una maglia, una città. Funziona al contrario, non è che devo pregare qualcuno. Lookman è un ragazzo onesto e un top player, ma restiamo convinti che l'Atalanta abbia bisogno di valori forti e umani. Si tratta di una situazione veramente spiacevole, bruttina, quello che io sento e che abbiamo bisogno di altre cose, di spirito, lotta e umiltà, di sentire la maglia. Voglio altre cose, un'appartenenza diversa. Andremo avanti così".