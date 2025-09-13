Nel corso dell'ultima puntata di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così del momento dell'Inter di Cristian Chivu, esprimendo il suo dissenso al pessimismo che si respira tra i tifosi.
"L'Inter è più forte della Juve, arriverà prima della Juve. Non è questione psicologica, siamo noi che la creiamo. La realtà è che il tifoso interista si aspettava, il primo anno che hai qualche soldino, che ci fosse finalmente l'acquisto: non comprano giocatori da Lukaku!
La squadra ha già dimenticato il 5-0. Sono abituati come giocatore: l'impatto iniziale è stato molto forte e pesante più per i tifosi che per la squadra che ha fatto il Mondiale con un allenatore nuovo e con tutte le scorie. E' un'opinione".
