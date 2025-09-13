"L'Inter è più forte della Juve, arriverà prima della Juve. Non è questione psicologica, siamo noi che la creiamo. La realtà è che il tifoso interista si aspettava, il primo anno che hai qualche soldino, che ci fosse finalmente l'acquisto: non comprano giocatori da Lukaku!

La squadra ha già dimenticato il 5-0. Sono abituati come giocatore: l'impatto iniziale è stato molto forte e pesante più per i tifosi che per la squadra che ha fatto il Mondiale con un allenatore nuovo e con tutte le scorie. E' un'opinione".