Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Parma: Seba Esposito titolare, Oristanio no

La terza giornata di campionato si apre con il Cagliari che ospita il Parma alle 15: ecco le formazioni ufficiali per il fantacalcio
Alessandro Cosattini Redattore 

Getty

La terza giornata di campionato si apre con il Cagliari che ospita il Parma alle 15. Sono appena uscite le formazioni ufficiali con tutte le scelte. Nel Cagliari c'è Zappa e non Palestra in difesa, sorpresa Gaetano sulla trequarti. Coppia d'attacco con Belotti e Sebastiano Esposito. Nel Parma c'è Cutrone a fare coppia con Pellegrino, dalla panchina Oristanio. Fuori Keita a centrocampo, Lovik c'è. Di seguito le formazioni ufficiali:

Getty Images

CAGLIARI - Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Belotti, S. Esposito.

PARMA - Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

