La terza giornata di campionato si apre con il Cagliari che ospita il Parma alle 15. Sono appena uscite le formazioni ufficiali con tutte le scelte. Nel Cagliari c'è Zappa e non Palestra in difesa, sorpresa Gaetano sulla trequarti. Coppia d'attacco con Belotti e Sebastiano Esposito. Nel Parma c'è Cutrone a fare coppia con Pellegrino, dalla panchina Oristanio. Fuori Keita a centrocampo, Lovik c'è. Di seguito le formazioni ufficiali:
CAGLIARI - Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Belotti, S. Esposito.
PARMA - Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
