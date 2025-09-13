La terza giornata di campionato si apre con il Cagliari che ospita il Parma alle 15. Sono appena uscite le formazioni ufficiali con tutte le scelte. Nel Cagliari c'è Zappa e non Palestra in difesa, sorpresa Gaetano sulla trequarti. Coppia d'attacco con Belotti e Sebastiano Esposito. Nel Parma c'è Cutrone a fare coppia con Pellegrino, dalla panchina Oristanio. Fuori Keita a centrocampo, Lovik c'è. Di seguito le formazioni ufficiali: