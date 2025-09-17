Sono attese importantissime novità in casa Inter . Non subito contro l’Ajax all’esordio in Champions League, ma presto ci sarà spazio per Josep Martinez tra i pali. A svelarlo è il sito della Gazzetta dello Sport a poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Amsterdam.

“Nella testa dell’allenatore dell’Inter rimane l’idea che era emersa all’indomani della dolorosa sconfitta contro la Juventus. Josep Martinez avrà molto spazio nel corso della stagione e dovrebbe essere promosso già la prossima volta, domenica sera a San Siro contro il Sassuolo.

A caldo Chivu sarebbe stato tentato di operare subito la svolta. Ne aveva parlato anche allo staff, durante le riunioni ad Appiano. Poi però ha deciso di non punire Sommer, una colonna della squadra degli ultimi anni. Se l’avesse lasciato fuori contro l’Ajax, dopo i gravi errori dello Stadium, gli avrebbe dato una mazzata. Invece così mantiene un equilibrio tra la necessità dei risultati e l’esigenza di rinnovamento. L’ipotesi più credibile è che a Martinez venga assegnato il ruolo di titolare per il campionato e che Sommer da ora in poi giochi in Champions League. Succede a tanti club di alternare i guardiani a seconda delle competizioni. Ma la situazione è in divenire: molto dipenderà dal rendimento dei due concorrenti, giorno dopo giorno, partita dopo partita. La nuova Inter è ancora in fase di sperimentazione”, si legge.