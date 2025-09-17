In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così di Pio Esposito e non solo verso Ajax-Inter di stasera in Champions League:
“Ho qualche dubbio su un titolarissimo come Dimarco, mi sembra un giocatore che non regge la distanza in questo momento. Calhanoglu non si discute, è tornato al centro della scena coi gol contro la Juve.
Tifo per Pio Esposito, sono italiano e può fare una bella figura, anche gol. Dico che Lautaro è importantissimo, evidentemente tanto bene non stava anche con la Juve quando non ha brillato. Lautaro non rischia certo il posto se sta fuori stasera. Sarebbe una grande chance per Pio”.
