«Ad oggi non mi chiedo di cambiare Sommer solo perché lo chiede il popolo. Un ragazzo in difficoltà va aiutato, non ho mai parlato di cambio di portiere. Con tutto quello che ha dato all'Inter è giusto che rimanga in porta. È un giocatore importante e lo ha dimostrato l'anno scorso. Ho grande rispetto per Josep Martinez e prima o poi avrà la sua chance. Lo sanno tutti», ha detto l'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida contro gli olandesi.