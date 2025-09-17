"Difficile stabilire le responsabilità dei portieri su tiri così forti, così ben eseguiti. Io parlerei più della bravura di chi calcia". Walter Zenga aveva parlato così delle responsabilità di Sommer nella gara di campionato dell'Inter contro la Juventus finita 4-3. Nelle scorse ore, l'ex portiere nerazzurro, ha ripreso le parole di Cristian Chivu che in conferenza stampa è stato chiamato a rispondere su un'eventuale sostituzione, nella gara di Champions contro l'Ajax, del portiere svizzero con il suo secondo, Josep Martinez.
Zenga e la difesa di Sommer: “Sentite le parole di Chivu. Mi avete criticato e ora?”
L'ex portiere nerazzurro aveva parlato di responsabilità limitate del portiere svizzero nella gara con la Juve ed era stato attaccato. Per questo riprende le parole del mister
«Ad oggi non mi chiedo di cambiare Sommer solo perché lo chiede il popolo. Un ragazzo in difficoltà va aiutato, non ho mai parlato di cambio di portiere. Con tutto quello che ha dato all'Inter è giusto che rimanga in porta. È un giocatore importante e lo ha dimostrato l'anno scorso. Ho grande rispetto per Josep Martinez e prima o poi avrà la sua chance. Lo sanno tutti», ha detto l'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida contro gli olandesi.
E Walter Zenga ha ripreso le sue parole in un post sui social e ha scritto: «Quindi tutti quelli che mi hanno criticato cosa diranno ora?», riferito proprio alla sua difesa di Sommer nella serataccia di Juve-Inter.
