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fcinter1908 ultimora Clamoroso, Ronaldinho al Ravenna. Braida: “Lo tesseriamo, giocatore magico”
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Clamoroso, Ronaldinho al Ravenna. Braida: “Lo tesseriamo, giocatore magico”
Ronaldinho potrebbe tornare a giocare a calcio in Italia. L’ex fuoriclasse brasiliano, oggi 46enne, sarebbe vicino al tesseramento con il Ravenna
Ronaldinho potrebbe tornare a giocare a calcio in Italia. L’ex fuoriclasse brasiliano, oggi 46enne, sarebbe vicino al tesseramento con il Ravenna, club di Serie C. A confermarlo è il vicepresidente del club, Ariedo Braida, che ha parlato di un’operazione già avviata e di un possibile grande colpo per la società.
“Ronaldinho è un giocatore magico e verrà tesserato. È un grande colpo. Giocherà a 46 anni? Dipende, ma diciamo che verrà tesserato”, ha dichiarato Braida all’agenzia LaPresse.
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