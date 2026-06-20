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Clamoroso, Ronaldinho al Ravenna. Braida: “Lo tesseriamo, giocatore magico”

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Ronaldinho potrebbe tornare a giocare a calcio in Italia. L’ex fuoriclasse brasiliano, oggi 46enne, sarebbe vicino al tesseramento con il Ravenna
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Clamoroso, Ronaldinho al Ravenna. Braida: “Lo tesseriamo, giocatore magico”- immagine 2
Getty Images

Ronaldinho potrebbe tornare a giocare a calcio in Italia. L’ex fuoriclasse brasiliano, oggi 46enne, sarebbe vicino al tesseramento con il Ravenna, club di Serie C. A confermarlo è il vicepresidente del club, Ariedo Braida, che ha parlato di un’operazione già avviata e di un possibile grande colpo per la società.

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“Ronaldinho è un giocatore magico e verrà tesserato. È un grande colpo. Giocherà a 46 anni? Dipende, ma diciamo che verrà tesserato”, ha dichiarato Braida all’agenzia LaPresse.

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