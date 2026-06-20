In un'intervista a Voetbal International, Denzel Dumfries ha parlato dello spogliatoio nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 15:05)

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In un'intervista a Voetbal International, Denzel Dumfries ha parlato con franchezza. Il giocatore nerazzurro afferma di essere negli Stati Uniti per diventare campione del mondo, ma per riuscirci, l'Olanda dovrà necessariamente raggiungere il massimo livello e questo passa anche attraverso duri confronti nello spogliatoio.

"Sotto questo aspetto dobbiamo pretendere ancora di più gli uni dagli altri. Questa è la lezione che abbiamo imparato dall'ultimo Campionato Europeo: come gruppo possiamo tranquillamente dirci la verità più spesso e con maggiore franchezza. E io lo farò, perché sono uno che si assume le proprie responsabilità in questo senso. Un po' di fuoco nella squadra è importante".

Dumfries vede una differenza rispetto all'Inter, il club che lascerà per trasferirsi al Real Madrid. "Lì possiamo anche scontrarci duramente tra di noi, ma ci sono così tante personalità forti e opinioni decise che sei praticamente costretto a farti valere. Nella Nazionale olandese abbiamo un gruppo molto piacevole, con tanta spontaneità e positività, ma ogni tanto potremmo anche scuoterci un po' di più a vicenda. Sempre, però, con l'intenzione di migliorare".

«Vedo che la comunicazione e il supporto reciproco stanno crescendo. Stiamo anche invecchiando, e naturalmente parliamo di più e reagiamo maggiormente agli errori nei passaggi. Sempre più ragazzi sono consapevoli che il primo pallone deve essere giocato bene e sul piede giusto. È uno sviluppo positivo".

(Voetbal International)