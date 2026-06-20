Il futuro di Nico Paz è tutt'altro che scritto. Cesc Fabregas qualche settimana fa si era detto certo che il ragazzo giocherà la prossima stagione al Como o al Real Madrid, escludendo altre piste. Ciò che emerge oggi, però, va in un'altra direzione. Questo l'aggiornamento che arriva dagli studi di Sky Sport:

La settimana prossima è previsto un incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Gli spagnoli possono ricomprarlo per 10 milioni, dopo averlo ceduto per 6. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare un anno ancora al Como, ma la palla è ora nelle mani del Real Madrid. Se lo ricompreranno entro il 30 giugno, avranno in mano un tesoretto. Si capirà se decideranno di tenerlo, anche se c'è tanta concorrenza, soprattutto dopo l'arrivo di Bernardo Silva.