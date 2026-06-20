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Sky – Nico Paz tesoretto per il Real Madrid, cessione possibile: già richieste da…
Il futuro di Nico Paz è tutt'altro che scritto. Cesc Fabregas qualche settimana fa si era detto certo che il ragazzo giocherà la prossima stagione al Como o al Real Madrid, escludendo altre piste. Ciò che emerge oggi, però, va in un'altra direzione. Questo l'aggiornamento che arriva dagli studi di Sky Sport:
La settimana prossima è previsto un incontro tra Como e Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Gli spagnoli possono ricomprarlo per 10 milioni, dopo averlo ceduto per 6. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare un anno ancora al Como, ma la palla è ora nelle mani del Real Madrid. Se lo ricompreranno entro il 30 giugno, avranno in mano un tesoretto. Si capirà se decideranno di tenerlo, anche se c'è tanta concorrenza, soprattutto dopo l'arrivo di Bernardo Silva.
Possibile quindi che i blancos decidano a loro volta di cederlo: "Hanno già delle richieste, qualche club in Premier League si è interessato. La valutazione è di 70 milioni di euro, per questo rimane un tesoretto nelle mani del Real Madrid. Il Como avrà una corsia preferenziale, proverà a capire se ci saranno margini per lasciarlo un anno ancora in Italia, ma a oggi sembra difficile pensare a un affare a titolo definitivo per loro".
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