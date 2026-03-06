Francesco Coco, doppio ex di Milan-Inter in programma domenica, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport proprio di quello che potrebbe accadere al Meazza. Qui le sue considerazioni:
Coco: “Derby? Inter più squadre e più forte, non è un dettaglio però che…”
Il pensiero dell'ex calciatore delle due milanesi a due giorni dal derby che mette in palio un pezzo di scudetto
"In questo momento l'Inter sicuramente è più squadra. Gioca insieme da più tempo, è più forte tecnicamente, ha giocatori bravi soprattutto davanti. Non sarà però un dettaglio l'assenza di Lautaro, perché è uno di quelli che rispecchia il giocatore da derby. Lo sente, ci mette quel qualcosa in più di cattiveria, agonismo, grinta. Ma stabilire chi vince è impossibile".
