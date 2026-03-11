FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Colantuono: “Champions, l’Inter la squadra che ha deluso di più, ecco perché. Era lecito…”

ultimora

Colantuono: “Champions, l’Inter la squadra che ha deluso di più, ecco perché. Era lecito…”

Colantuono: “Champions, l’Inter la squadra che ha deluso di più, ecco perché. Era lecito…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il tecnico ha analizzato il cammino europeo delle italiane impegnate in Champions
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Colantuono: “Champions, l’Inter la squadra che ha deluso di più, ecco perché. Era lecito…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Colantuono ha analizzato il cammino europeo delle italiane impegnate in Champions League. Alla domanda su chi fra le italiane qual è quella che ha deluso di più, il tecnico non ha dubbi nell'indicare l'Inter.

Colantuono: “Champions, l’Inter la squadra che ha deluso di più, ecco perché. Era lecito…”- immagine 3

"Io dico l'Inter, che ha un allenatore e una rosa all'altezza. I nerazzurri per me sono una squadra che può puntare ad arrivare sempre in fondo. Da questo punto di vista era lecito aspettarsi di più".

(TMW Radio)

Leggi anche
Pastore: “Mancato più Lautaro di Dumfries. Avrebbe fatto sterzare Inter in crisi di...
Ballotta: “Scudetto? Lo può perdere solo l’Inter. 7 punti sono tanti. Anche io con la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA