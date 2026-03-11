Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Colantuono ha analizzato il cammino europeo delle italiane impegnate in Champions League. Alla domanda su chi fra le italiane qual è quella che ha deluso di più, il tecnico non ha dubbi nell'indicare l'Inter.
"Io dico l'Inter, che ha un allenatore e una rosa all'altezza. I nerazzurri per me sono una squadra che può puntare ad arrivare sempre in fondo. Da questo punto di vista era lecito aspettarsi di più".
