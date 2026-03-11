"Mancato più Dumfries o Lautaro? Dumfries è un giocatore importantissimo, Lautaro è il capocannoniere del campionato. L'Inter ha sofferto l'assenza di Lautaro anche per leadership, poi critichiamo Lautaro negli scontri diretti. Era il leader anche dalla panchina, in questo momento di nuvoloni sull'Inter vuole ancora di più lo scettro. Il miglior Dumfries non so se lo rivedremo subito, domenica è durato poco, buttato dentro per disperazione. Quando Dumfries non ha impatto fisico è molto depotenziato, bisogna vedere che Dumfries avrà a disposizione Chivu. Lautaro è troppo importante in questo momento. Ha fatto gol o assist quasi a tutte. Fondamentale il ritorno di Lautaro, sembra il giocatore che ci tiene di più. Il Lautaro avvelenato da Inter-Fluiminense... servirebbe quel Lautaro lì. Se avesse parlato Lautaro avrebbe provato a far sterzare il gruppo che mi sembra un po' in crisi di fiducia".