Colantuono: “Lite Juric-Lookman? Sto sempre dalla parte dell’allenatore. E queste cose…”

Matteo Pifferi Redattore 7 novembre - 00:00

Stefano Colantuono, allenatore, ha parlato a TMW Radio anche della lite tra Ivan Juric e Ademola Lookman durante Marsiglia-Atalanta:

"Sono cose che non tollero, sarò sempre dalla parte dell'allenatore. Una volta mi accadde con un giocatore, che però dopo capì la situazione e non fece più una cosa del genere. Quando un giocatore sbaglia durante la partita non è che l'allenatore lo insulta, anzi spesso lo incoraggia.

Poniamo che la sostituzione fosse sbagliata, e per me non lo era, non sarebbe giusto da parte del sostituto sottolineare l'errore dell'allenatore davanti a tutti. Altrimenti il tecnico sarebbe in diritto di criticare un proprio calciatore ogni volta che commette una sbavatura in campo".

Su De Rossi al Genoa e Vanoli alla Fiorentina

"Non sarà semplice per entrambi, anche se mi fa piacere per entrambi, mentre mi dispiace per Pioli, che oltre ad essere un amico è anche uno dei migliori allenatori. Il calcio sa essere spietato. Tornando ai primi due penso che saranno all'altezza della situazione e che potranno far bene".