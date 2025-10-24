Occhio ad un possibile ribaltone sulla panchina della Juventus. A raccontarlo è Maurizio Pistocchi, giornalista, sul proprio profilo X

Occhio ad un possibile ribaltone sulla panchina della Juventus. A raccontarlo è Maurizio Pistocchi, giornalista, sul proprio profilo X: "I risultati negativi e il poco minutaggio dei nuovi acquisti fanno seriamente pensare la Juventus ad un cambio in panchina.