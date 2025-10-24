FC Inter 1908
ultimora

Pistocchi: “Juve valuta seriamente cambio in panchina! C’è Mancini ma c’è chi pensa a…”

Occhio ad un possibile ribaltone sulla panchina della Juventus. A raccontarlo è Maurizio Pistocchi, giornalista, sul proprio profilo X
Occhio ad un possibile ribaltone sulla panchina della Juventus. A raccontarlo è Maurizio Pistocchi, giornalista, sul proprio profilo X: "I risultati negativi e il poco minutaggio dei nuovi acquisti fanno seriamente pensare la Juventus ad un cambio in panchina.

Mentre una parte dei consiglieri di Elkann suggerisce il nome di Mancini, c’è chi pensa a Raffaele Palladino, reduce da una brillante stagione alla Fiorentina, assistito dalla GRSports di Giuseppe Riso, della quale fa parte Marianna Mecacci, fidanzata del direttore sportivo bianconero Francois Modesto".

