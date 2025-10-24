De Paola: “Milan ha obbligo scudetto. Napoli? Palese che Conte non sappia…”

"Siamo rapiti dalle sue parole, ma stavolta è andato giù troppo pesante", ha detto De Paola su Antonio Conte

Matteo Pifferi Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 17:32)

Paolo De Paola, giornalista, ha parlato a TMW Radio di Napoli-Inter che sembra già essere una sfida spartiacque per entrambe le squadre:

​​​​​​​"Volevo dire una cosa di Conte. Siamo rapiti dalle sue parole, ma stavolta è andato giù troppo pesante. Possono dare mai fastidio nove acquisti a un tecnico? Ti lamenti che sono troppi? E poi chi è che sparge fumo? Il Napoli non ha aspettative dopo aver vinto uno Scudetto?

Adoro Conte, ma ora...E' stato convinto dalle ambizioni europee del presidente e ora che sta dimostrando le sue fragilità sul doppio impegno ecco che dice queste cose. E' palese che non sa gestire il doppio impegno".

"Milan? Per me il Milan è la vera candidata allo Scudetto. Tutto si può dire ad Allegri ma che sappia creare aspettative attorno alle sue frasi si sa. Si è apparecchiato il piatto che vuole lui. Il Milan in queste condizioni deve vincere lo Scudetto, non può accontentarsi di andare in Champions. Ha rimesso a posto la squadra, non ha altri impegni come il Napoli lo scorso anno. E' la prima candidata al titolo, non può sminuirsi Allegri".