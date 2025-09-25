Intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari.net, l'ex giocatore ha parlato di Cagliari-Inter

Intervenuto ai microfoni di Tuttocagliari.net, Fulvio Collovati ha giocato in anticipo Cagliari-Inter, gara in programma sabato alle 20:45. "Il Cagliari è una delle sorprese di queste prime giornate di campionato: una formazione molto solida in fase difensiva e quadrata a centrocampo. E con un Belotti in più in attacco. L’Inter sta confermando le fragilità già manifestate l’anno scorso: prende gol con troppa facilità".

"Chivu non è ancora riuscito a trovare la quadratura del cerchio dalla cintola in giù: partecipano tutti alla fase difensiva, compresi gli esterni Dimarco e Dumfries, però c’è poca protezione dalle parti di Sommer. Il Cagliari dovrà approfittare di questa mancanza di copertura soprattutto nelle zone centrali: Calhanoglu fa gioco, Mkhitaryan idem, Barella si inserisce spesso e volentieri in fase offensiva. Per cui i nerazzurri due-tre grosse opportunità per segnare le concedono sempre a qualsiasi avversario".

"I meneghini sono forti quando giocano di rimessa, ricompattandosi e ripartendo velocemente in contropiede soprattutto grazie alla spinta degli esterni. Il Cagliari dovrà essere abile a chiudere le corsie laterali, perché è lì che si deciderà la partita”.

