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Collovati: “Il Napoli si è rinforzato passando da Conte ad Allegri. Gli anti-allegriani…”

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Le parole di Fulvio Collovati a Radio Tutto Napoli su Allegri: "È uno che vince, è uno che ha vinto con la Juve, ha vinto con il Milan"
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Fulvio Collovati ha parlato così di Allegri al Napoli:

Collovati: “Il Napoli si è rinforzato passando da Conte ad Allegri. Gli anti-allegriani…”- immagine 2

"Io dico una cosa: tu lo sai perfettamente che ci sono tanti anti-allegriani qua a Milano, che sono contro Allegri, però De Laurentiis ha voluto smentire tutti. Ha preso un big, perché tu puoi essere anti-allegriano finché vuoi, ma vai a guardare i numeri: i numeri sono dalla parte di Allegri. È uno che vince, è uno che ha vinto con la Juve, ha vinto con il Milan.

Poi può essere discutibile il modo in cui gioca, ma nel calcio conta vincere. Per cui il Napoli, secondo me, con Allegri ha trovato un rinforzo rispetto alla scorsa stagione, guardate cosa vi dico. È chiaro che dovrà mantenere determinati giocatori, intendo dire i giocatori più importanti della difesa, del centrocampo tipo Lobotka, dell'attacco tipo Hojlund o Lukaku.

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Sono giocatori che il Napoli deve mantenere. Io non penso che Allegri sia andato a Napoli e gli abbiano detto: 'Guarda che vendiamo cinque o sei giocatori'. No, non ci credo. Per cui la squadra sarà mantenuta tale, poi è chiaro che se ci sarà qualche cessione sarà anche rinforzata. Però parte da un principio: ha un allenatore che ha allenato Milan e Juventus, per cui è un big".

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