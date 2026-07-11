Dove giocherà Sommer? L'ex portiere dell'Inter ha diverse opzioni ma non ha ancora scelto. E sembra da escludere una pista

Matteo Pifferi Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 17:02)

Il 30 giugno è scaduto il contratto che legava Yann Sommer all'Inter e ora il portiere svizzero è alla ricerca di una nuova esperienza prima di concludere la sua carriera.

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Secondo quanto riportato TuttoMercatoWeb, l'ex portiere del Bayern Monaco sta valutando anche l'ipotesi Bruges, che giocherà in Champions League e che è reduce dalla vittoria del campionato belga. Da non escludere, però, anche l'ipotesi Basilea, club nel quale è cresciuto sin dalle giovanili, con l'esordio nel 2009.

Qualche settimana fa il nome di Yann Sommer è stato anche accostato all'Arsenal, alla ricerca di un vice Raya di esperienza e affidabilità ma non ci sono stati riscontri in tal senso.