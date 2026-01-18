Fulvio Collovati , ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Rai 2 nel corso del 'Sabato al 90esimo' per parlare anche del Napoli e della corsa Scudetto: "Quando sei stanco fisicamente ecco che ci sono gli infortunati: quando sei stanco e mentalmente… Politano e Rrahmani sono gli ultimi due infortunati nella partita con il Sassuolo. È possibile che in ogni partita si fanno male due-tre giocatori? Evidentemente è una squadra stanca, lo si vede che è stanca.

Non è stato il miglior Napoli, ci mancherebbe. Giocano sempre gli stessi. Avete visto il tiro di Politano? Immediatamente dopo aver allungato la gamba, si è subito toccato l’adduttore, perché evidentemente è una squadra che Conte li fa lavorare. Ci sono cinque, sei giocatori fuori. Evidentemente queste sono le conseguenze di giocare sempre con gli stessi. Scudetto? È molto strano, l’Inter non ha mai vinto uno scontro diretto ma è prima in classifica con sei punti sul Napoli. L’Inter è una squadra organizzatissima: ha affrontato una squadra fisica, ma l’ha messa in difficoltà sul piano del gioco giocando a calcio”.