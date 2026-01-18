Il Senegal ha vinto la Coppa d'Africa grazie al successo per 1-0 nella finale giocata contro il Marocco, a Rabat.
Coppa d’Africa, Senegal campione: Marocco K.O 1-0 in finale, decide Gueye
I Leoni della Teranga si impongo ai tempi supplementari per 1-0: i tempi regolamentari si sono conclusi sullo 0-0
Autore della rete decisiva Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, al 4' del primo supplementare.
I tempi regolamentari si erano conclusi 0-0, dopo che i padroni di casa avevano sbagliato un rigore nel recupero con Brahim Diaz.
Per il Senegal é il secondo successo, dopo quello del 2021.
