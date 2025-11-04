FC Inter 1908
Inter-Fiorentina, ecco l’audio del VAR sul mancato rigore su Pio Esposito

All'Inter manca un rigore plateale contro la Fiorentina dopo la cintura di Comuzzo su Francesco Pio Esposito: ecco l'audio del VAR
Marco Astori
Lo confermano le parole di Gianluca Rocchi a Open VAR: all'Inter manca un rigore plateale contro la Fiorentina dopo la cintura di Comuzzo su Francesco Pio Esposito. Ecco l'audio del VAR durante la gara con la decisione di non assegnare il penalty.

Sozza: "Gioca, gioca".

Sala VAR: "Aspetta un attimo, check in corso. Lo tiene".

Sozza ai giocatori in campo durante il check: "Possibile fallo".

Sala VAR dopo un lungo controllo da più telecamere: "Cosa dici? Per me va bene così. Check completato, puoi giocare".

