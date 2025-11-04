Lo confermano le parole di Gianluca Rocchi a Open VAR: all'Inter manca un rigore plateale contro la Fiorentina dopo la cintura di Comuzzo su Francesco Pio Esposito. Ecco l'audio del VAR durante la gara con la decisione di non assegnare il penalty.
All'Inter manca un rigore plateale contro la Fiorentina dopo la cintura di Comuzzo su Francesco Pio Esposito: ecco l'audio del VAR
Sozza: "Gioca, gioca".
Sala VAR: "Aspetta un attimo, check in corso. Lo tiene".
Sozza ai giocatori in campo durante il check: "Possibile fallo".
Sala VAR dopo un lungo controllo da più telecamere: "Cosa dici? Per me va bene così. Check completato, puoi giocare".
