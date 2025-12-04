FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Colonnese ha parlato anche di Inter-Como
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Francesco Colonnese ha parlato anche di Inter-Como, gara in programma sabato alle 18. "Sarà una partita bellissima, due squadre che si conoscono bene, perché entrambe giocano in maniera propositiva. Sarà una partita aperta anche questa".

"Vedremo se il Como dimostrerà ancora di essere una squadra solita anche con una big come l'Inter. Per Chivu sarà una sfida pesante, avrà lo stress di affrontare un tecnico che era il prescelto per l'Inter, e poi per i pericoli che può creare il Como".

(TMW Radio)

