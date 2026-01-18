FC Inter 1908
Commisso: Fiorentina col lutto al braccio e maglia speciale nel pre-gara

Così scrive l'ANSA in merito alle decisioni del club viola dopo la morte del numero uno, scomparso a 76 anni
"La Fiorentina giocherà domani a Bologna con il lutto al braccio e durante la fase di riscaldamento, nel pre-partita, i giocatori indosseranno una t-shirt speciale dedicata al presidente, Rocco Commisso, scomparso questa notte negli Stati Uniti all'età di 76 anni".

Così scrive l'ANSA in merito alle decisioni del club viola dopo la morte del numero uno.

