"La Fiorentina giocherà domani a Bologna con il lutto al braccio e durante la fase di riscaldamento, nel pre-partita, i giocatori indosseranno una t-shirt speciale dedicata al presidente, Rocco Commisso, scomparso questa notte negli Stati Uniti all'età di 76 anni".
Commisso: Fiorentina col lutto al braccio e maglia speciale nel pre-gara
Così scrive l'ANSA in merito alle decisioni del club viola dopo la morte del numero uno, scomparso a 76 anni
