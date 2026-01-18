Il Real batte 2-0 il Levante tra i fischi: contestati due giocatori in particolare

Il Real Madrid porta a casa un successo per 2-0 contro il Levante tra le mura, oggi non troppo amiche, del Santiago Bernabeu. Il pubblico madridista ha infatti contestato la squadra al momento della presentazione, fischiando soprattutto le stelle Jude Bellingham e Vinicius Jr, e a fine primo tempo, sul punteggio di 0-0.
Nella ripresa le reti decisive: prima Mbappé su calcio di rigore al 13' st, poi Asencio al 20' st. È la prima vittoria di Alvaro Arbeloa sulla panchina del Real, che si porta adesso a -1 dal Barcellona capolista, che però deve ancora giocare la sua partita nel 20/o turno di Liga, domani sera con la Real Sociedad.
