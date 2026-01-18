FC Inter 1908
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha commentato così la vittoria dell’Inter con l’Udinese
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha commentato così la vittoria dell’Inter con l’Udinese.

“Per il primo tempo fatto l’Inter doveva stare con più gol di vantaggio, poi un po’ di angoscia finale viene. All’andata l’Inter aveva perso sia con Napoli che con Udinese, al ritorno ha vinto coi friulani e pareggiato con il Napoli.

Alcuni attaccanti vivono solo per il gol, Lautaro si sbatte sempre e la rete di oggi è da centravanti vero, penso che siamo tutti d’accorso su questo. Fa un grandissimo gol e dimostra di trovarsi molto bene con Pio Esposito che cerca sempre la sponda verso di lui. Entrambi promossi i due attaccanti nerazzurri", ha detto.

