Commisso: “Non si può riprendere ora. Stipendi? Juve, buona iniziativa. E su Chiesa…”

Intervenuto a Gr Parlamento, il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato della ripresa dell’attività, ma anche del futuro di Federico Chiesa:

“Non ci si deve allenare perché non è finita. Non dobbiamo andare troppo avanti. Speriamo che presto si arrivi a zero casi in tutta l’Italia, oggi siamo un po’ più positivi ma non del tutto. L’economia dell’Italia è rovinata, ma oggi dobbiamo pensare alla salute. Juventus ha congelato gli stipendi? E’ una buona iniziativa, la stiamo studiando anche noi per il nostro futuro. Siamo solidi a livello economico ma dobbiamo vedere come il calcio andrà avanti. Credo che quello che hanno fatto loro è un esempio”.

Rinnovo Chiesa? Vediamo. Ho mandato una lettera a tutti i dipendenti, adesso non posso parlare con tutti. Per fare i contratti ci dobbiamo vedere, adesso non possiamo nemmeno sederci affianco. E’ tutto rimandato a quando ci potremo vedere, per ora voglio che la Fiorentina diventi una squadra dove i giocatori arrivano e ci vogliono rimanere. Quando arriveremo a questo punto sarò contento. Ora pensiamo alla salute, è importante. E dobbiamo aiutare per quanto possibile chi sta in prima linea.